Européennes : la NUPES est-elle morte enterrée ?

Suite aux tensions du 1er mai entre le PS et LFI, la question de l’union de la gauche se pose plus difficilement que jamais. Et c’est une bonne question : lorsque des responsables politiques s’écharpent aussi violemment sur la scène médiatique, on est en droit de se demander si l’union entre les deux partis est encore de mise, voire encore possible ! Il semblerait ainsi que ces élections européennes ont scarifié le paysage de gauche comme aucune autre élection ne l’a fait. Alors pourquoi les européennes sont un scrutin si difficile pour la gauche ? Quel danger font-elles peser sur la Nupes ? La division des partis de gauche est-elle un danger pour la politique européenne et pour la politique française ? Éléments de réponse dans ce nouveau décryptage politique pour Blast.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Diane Lataste