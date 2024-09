Finance : la machine à détruire

Les crises financières se succèdent et se ressemblent. Chaque fois, pour éviter le chaos, les États et les banques centrales interviennent. Avec de l’argent public, ils sauvent les banques privées en injectant des milliards. Mais que sauvent-ils, ou plutôt qui sauvent-ils exactement ? Quel rapport cela a-t-il avec l’augmentation rapide des inégalités et de l’endettement des États, avec la dégradation des services publics, ou encore avec les résistances à travers le monde? Pour comprendre l’économie, il est indispensable de saisir les contours du système financier. Alors quelles sont les conséquences de ce système sur nos vies, est-il possible d’imaginer un monde avec un système financier différent ? Réponses avec Aline Fares, autrice de La Machine à détruire, pourquoi il faut en finir avec la finance.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret