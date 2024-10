France, USA, Hongrie : Illibéralisme, danger pour les démocraties

L'illibéralisme désigne des régimes qui, bien qu'électifs, restreignent les libertés et droits fondamentaux au nom de la stabilité ou des valeurs nationales. Emmanuel Macron a employé ce terme pour dénoncer la Hongrie et l'ancien gouvernement polonais, mais certains critiquent aussi son usage en France, notamment avec le 49.3 pour la réforme des retraites. Trump, Bolsonaro et d'autres dirigeants sont également qualifiés d'illibéraux. On explore ce concept et les débats qu'il suscite dans ce nouvel épisode de Contraste(s), par Ost et Modiie.

