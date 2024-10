Gaza/Liban : Des journalistes sont ciblés par l'armée israélienne

Depuis le 7 octobre, ce sont plus de 120 les journalistes tués par les forces israéliennes seulement dans la bande de Gaza, selon les données de RSF. Au moins 29 d'entre eux ont été tués dans des circonstances qui indiquent un ciblage intentionnel. RSF a déposé trois plaintes auprès de la Cour Pénale Internationale, appelant la Cour à enquêter sur ces crimes de guerre et à protéger les journalistes à Gaza, au Liban et en Cisjordanie des attaques intentionnelles. Pour analyser ce phénomène, Blast a interviewé Abeer Abdallah (soeur d’Issam Abdallah, reporter de Reuters, tué par une frappe israélienne en octobre 2023 au Liban) et Adel Al Zaanoun (reporter AFP à Gaza). Avec les deux intervenants, on parle du ciblage intentionnel de journalistes par Israël, des difficultés d'être journaliste à Gaza et de justice.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon