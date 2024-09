Gouvernement Barnier : le coup d'État des perdants ?

Ces temps-ci, la gauche est fustigée de n’avoir pas indiqué dès le départ les compromis qu’elle était prête à faire pour gouverner avant d’être en position de négocier. Mais pour la coalition de la droite et du centre, ce n’est pas la même chose. Aux termes d’interminables consultations, Michel Barnier a fini par nommer son gouvernement samedi 21 septembre 2024, 16 jours après sa nomination à Matignon. Comme on pouvait s’y attendre, diverses nuances de droite colorent cette nouvelle équipe à 39 têtes. Alors que les LR et le camp macronistes ne font que perdre de plus en plus les élections, l’arithmétique parlementaire semblerait contraindre le gouvernement à la droite, pour donner un résultat absurde : la coalition des perdants au gouvernement. Alors, comment en est-on arrivés là ? Quelles conséquences ce nouveau gouvernement aura-t-il sur la politique de notre pays ? Qu’est-ce que le RN y gagne ? Qu’est-ce que le Peuple et la démocratie risquent d’y perdre ? C’est ce qu’on va voir dans ce numéro express de Dissolution.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret