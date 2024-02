Haut-Karabagh : l'Arménie va-t-elle se faire envahir ?

Cela a été annoncé comme le dénouement d’un conflit vieux de plus de 30 ans. Le 19 septembre 2023, l’Azerbaïdjan envahit entièrement la région du Haut-Karabagh, après un blocus de plus de 10 mois. Située à l'intérieur des frontières internationalement reconnues de l'Azerbaïdjan, mais peuplée d'Arméniens, la République du Haut-Karabagh dépose alors les armes et l’immense majorité de la population, soit 100 000 habitants, fuient vers l'Arménie voisine. Mais, avec cette invasion, et la fin de la République du Haut-Karabagh, le conflit est-il véritablement fini ? En France, en jouant sur l’incompréhension qui entoure ce conflit, l’extrême droite en a fait son cheval de bataille. Mais quel est réellement l’impact des enjeux religieux dans cette guerre ? Reportage auprès des acteurs du terrain.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste / Morgane Sabouret