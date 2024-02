Histoire de France : Clovis, Charlemagne, les rois de l'arnaque

"La France, qui n'a pris ce nom qu'à partir de 1190 environ, n'a jamais été composée de Francs, sauf son gouvernement, ses dirigeants, ses chefs. La France est un pays de non France occupée, dirigée, gouvernée par une bande de Francs. La France est née comme un territoire occupé et elle l'est toujours. Elle n'a pas cessé de l'être. Les commencements de l'histoire de France font de celle ci une histoire de deux conquêtes et occupations successives, l'une administrative par les Romains, suivie d'une autre exécutive par les Francs. Un jour donc, nous sommes devenus la France. Mais qu'est ce que ça veut dire ? C'était qui les Francs ? C'est quoi un franc ? Et tout d'abord, qui était le premier d'entre eux, le premier roi de tous les Francs, Clovis ?" Erratum : À 8:59 : Aurelius Victor évoque deux hommes nommés Aelianus et Amandus, qui ont « levé en Gaule une troupe de paysans et de brigands (les habitants les appellent les Bagaudes) ». À 51:40 : La femme d’Hector n’est pas Antigone, mais Andromaque.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Diane Lataste