Ilan Pappé, un historien israélien contre la propagande coloniale

Depuis plus de quarante ans, l’historien Ilan Pappé travaille sur les conditions de formation de l'État qui l’a vu naître, Israël. A travers une étude minutieuse des archives et de nombreux témoignages, il a remis en question le roman national israélien et certains de ses mythes fondateurs, et démontré que, dès sa naissance, Israël s’est fondé sur une politique de colonisation et de nettoyage ethnique de la Palestine.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste