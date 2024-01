Immigration : « La France n'est un pays ni attractif, ni accueillant

Le 19 décembre 2023, après un premier rejet, l’Assemblée nationale a finalement adopté ladite « Loi immigration ». Ce texte, le plus régressif depuis 40 ans en la matière, a été revendiqué comme une « victoire idéologique » par Marine Le Pen. Les chercheurs Anne-Claire Defossez et Didier Fassin se sont penchés sur la fameuse « question migratoire » qui sature l’espace médiatique et politique. Contrairement aux éditorialistes des plateaux télés, leur réflexion se construit à partir du terrain : une immersion de 5 ans à la frontière franco-italienne, aux alentours du petit village de Briançon. Le livre « L’exil, toujours recommencé », publié aux éditions du Seuil, compile leurs résultats. Une mise au point pour tordre le cou aux mythes de « l’attractivité de la France » ou de « l’afflux migratoire ingérable ». À partir d’une enquête minutieuse, les deux sociologues mettent en avant l'importance de l’organisation digne et attentive de l’accueil des exilés. Une affaire de choix politiques, donc.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste