Information dépolitisée, sourires forcés : que nous vendent les matinales TV ?

Usul et Lumi se penchent sur les matinales télé. Ça sert à quoi ? C'est quoi ? C'est quoi l'ambiance ? On y raconte quoi ? Pourquoi TF1 se lance là dedans ? D'ailleurs, en général, c'est un sujet qui n'est pas tellement abordé. Les matinales de télé type Télématin, ça existe et on s'interroge jamais trop sur le format. En plus en France, c'est pas trop notre truc la télé le matin. Nous on est plutôt radio. Café clope, cette matinale que tu allumes dans la salle de bain, que tu mets ensuite dans la bagnole. Ça, c'est la routine de la vraie France.

Morgane Sabouret