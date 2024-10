Israël/Palestine : Après le 7 octobre, bilan d'un an de propagande et de coups de force

Bienvenue dans cette émission spéciale de Blast consacrée au 7 octobre, un an après, en collaboration avec le journal en ligne Orient XXI. Dans la première partie, intitulée : Le 7 octobre, un an après, la propagande à l'épreuve des faits, nous recevons Alain Gresh, Aymeric Caron, Clothilde Mraffko et Lumi. Dans cette première partie, nous reviendrons notamment sur les mécanismes et les cadrages qui ont soutenu la propagande politique et militaire israélienne et qui ont permis et qui permettent toujours de justifier l'injustifiable. Dans la deuxième partie intitulée : Israël-Palestine, Liban : la force contre le droit, nous recevons la rédactrice en chef d'Orient XXI, Sarra Grira, et nos invités Sylvain Cypel, Michèle Sibony et Raphaëlle Maison.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret