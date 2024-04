Jean-Luc Mélenchon / Rima Hassan : le nouvel axe du mal

"Le 18 avril 2024, la juriste française d'origine palestinienne Rima Hassan et Jean-Luc Mélenchon, qui figurent tous les deux sur la liste de La France insoumise pour les élections européennes du 9 juin prochain et qui appellent tous les deux à un cessez-le-feu à Gaza, devaient donner à l'université de Lille une conférence consacrée à l'actualité en Palestine. Cette conférence, organisée par une association étudiante de soutien aux Palestiniens, avait été autorisée une semaine plus tôt par la présidence de l'université. Mais au dernier moment, cette même présidence a jugé que les conditions n'étaient plus réunies pour garantir la sérénité des débats et a finalement décidé de ne plus autoriser la tenue de la conférence du 18 avril. Cette dernière a donc été interdite. Mais cela n'a pas empêché la présidence de l'université de Lille de promettre très sérieusement dans son communiqué annonçant cette interdiction de dernière minute, qu'elle continuerait à défendre les valeurs de la science, du débat intellectuel et de l'écoute, loin des caricatures et des idées reçues. Nous avons donc là une université qui interdit un débat intellectuel et qui en profite pour expliquer qu'elle continuera à défendre le débat intellectuel. C'est un peu étonnant, pour ne pas dire franchement burlesque. Mais elle aurait tort de se gêner puisque personne ou presque n'a relevé cette acrobatie." Nouvel épisode de Quelle époque formidable, par Sébastien Fontenelle.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste