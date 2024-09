JO 2024 : ces athlètes afghanes qui défient les talibans

Femmes et athlètes afghanes, c’est sous le drapeau de l’équipe des réfugiés qu’elles ont brillé pendant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Trois ans après la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, le régime fondamentaliste vient de passer une nouvelle loi pour « promouvoir la vertu et prévenir le vice », impactant toujours plus les droits de plus de 28 millions de femmes. Sotoda Hashemi est présidente du Collectif N'oublions pas l'Afghanistan. Pour ce nouvel entretien, elle revient sur le combat de ces femmes athlètes qui défient les talibans par le sport.

