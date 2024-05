Juifs de gauche : « On m'a accusé d'apologie du terrorisme après le 7/10 »

Alors que le Procureur de la Cour Pénale Internationale Karim Khan, vient de demander un mandat d'arrêt à l'encontre de plusieurs dirigeants israéliens, dont Benjamin Netanyahu concernant la situation en Palestine, Blast a recueilli dans ce focus plusieurs témoignages de personnes juives se considérant de gauche, vivant en France, en Allemagne et en Israël. Entre harcèlement sur les réseaux, dénigrement, agression au sein même de la communauté et auto-censure, Danielle, Tamara, Blanche, Noam, Michaël, Sam et une personne voulant rester anonyme s'expriment sur la difficulté à porter une parole de paix sur ce conflit qui s'enlise chaque jour un peu plus dans l'horreur.

