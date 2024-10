L'argent magique : la solution à tous nos problèmes ?

"L'économie, c'est compliqué, on n'y comprend rien, donc on s'est dit qu'on allait faire une nouvelle émission pour essayer d'y voir plus clair." Argent magique, c'est la nouvelle émission d'économie de Blast en partenariat avec Gilles de la chaîne ‪@Heu7reka‬, et Marino de la chaîne ‪@StupidEco‬. "L'argent magique, justement, c'est le sujet de ce premier épisode. C'est quoi au juste l'argent magique ? Est-ce que ça existe vraiment ? Qui serait en mesure de l'utiliser ? Et pourquoi cette magie et la plus grosse hypocrisie économique de ces dernières années ?"

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret