Scandale CumCum : comment les macronistes organisent l’évasion fiscale

Cette semaine, on a appris que le ministre Éric Lombard est intervenu personnellement pour aider les banques à frauder le fisc avec la méthode CumCum. On y reviendra dans notre première rubrique pour expliquer ce que c’est le CumCum, pourquoi on en parle aujourd’hui, et pourquoi c’est grave. On verra que le gouvernement a littéralement donné l’autorisation aux banques de frauder le fisc en toute tranquillité. On reviendra ensuite sur les événements qui ont pu passer sous les radars et notamment les nouvelles frasques judiciaires du RN ainsi que la disparition soudaine du député LR Olivier Marleix.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret