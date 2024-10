Le jour où le RN a sauvé Macron et Barnier

Nous sommes le vendredi 11 octobre 2024 et Michel Barnier est toujours le premier ministre d'Emmanuel Macron. Aujourd’hui, nous allons revenir sur la déclaration de politique générale et la motion de censure ratée du gouvernement Barnier. Quels sont les enjeux de la séquence politique qui vient de se jouer ? Que nous apprend-elle sur les forces politiques à l’Assemblée ? Sur leurs problèmes, leurs stratégies et leurs objectifs ? C’est ce que nous verrons dans la rubrique Zoom parlementaire. On reviendra aussi sur le cap clair dont rêve Raphaël Glucksmann dans la rubrique “faire front (populaire)”. On vous proposera ensuite un petit récap des infos peut-être passées inaperçues de ces dernières semaines dans la rubrique “sous les radars”. Et on s’attardera enfin sur les réponses trop longues de Bruno Retailleau dans la rubrique “nos ministres ont du talent”.

