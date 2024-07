Législatives : après le 1er tour, 5 jours pour éviter le pire

Dimanche soir, presque 33 millions de Français sont allés voter pour les élections législatives. Une première depuis les élections de 1997. Cet engouement démocratique est surtout un échec cuisant pour Emmanuel Macron, arrivé en troisième position. Sa soi-disant stratégie de lutte contre le Rassemblement national n’a servi que de petit marchepied : au lendemain du premier tour, l’extrême droite est aujourd’hui aux portes du pouvoir en France. Le Rassemblement national a été choisi par près de 11 millions de personnes et a gagné le cœur des Français. Il n’est plus ce parti infréquentable, il est désormais courtisé par les magnats industriels et accueilli avec déférence sur les plateaux de télévision. Ces élections législatives hasardeuses représentent un danger pour notre démocratie et notre champ politique. Elles sont la fin d’une parenthèse politique ouverte il y a sept ans par le dynamitage des structures politiques existantes par Emmanuel Macron. Pour quiconque est attaché à la démocratie, aux libertés et aux droits humains : les résultats du premier tour sont le scénario du pire. Les idées racistes et xénophobes ont fait carton-plein. Cependant, il y a un second tour et rien n’est joué. Ne vous fiez pas aux projections de sièges, la partie ne fait que commencer. Alors, de quoi ces élections sont-elles le nom ? Pourquoi et comment en sommes-nous arrivés là ? Le front républicain va-t-il tenir ? Qu’est-ce qui menace la démocratie exactement ? Réponse dans ce nouveau décryptage politique pour Blast.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste