🦏 Les grandes gueules : une certaine idée du « vrai peuple »

Dans cet épisode de Rhinocéros, Usul et Lumi décortiquent Les Grandes Gueules de RMC, 20 ans de débats... et de coups de gueule en tout genre ! Entre invités aux opinions bien trempées, polémiques savamment orchestrées et sujets qui fâchent, à la fois défenseurs du "peuple" et des petits patrons : les GG, c’est pour l’info ou pour le show ?

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret