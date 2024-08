Marseille : la grande fracture des "deux gauches"

En mai 2017, Jean-Luc Mélenchon annonce sa candidature pour les législatives à Marseille, dans la 4ème circonscription des Bouches-du-Rhône. Après une seconde levée présidentielle à l’épilogue décevant - elle l’a vu échouer de peu aux portes du second tour -, le leader des insoumis jette son dévolu sur une ville qu’il voit comme un laboratoire et où il a prononcé son discours le plus vibrant sur les plages du Prado, quelques années plus tôt. Pour repartir à la conquête du pays. En débarquant sur les rives du Vieux-Port, Mélenchon vient disputer son siège de député à une vieille connaissance, sur ses terres électorales : le socialiste Patrick Mennucci. Sans tendresse ni égards pour celui qui fut un proche, un compagnon de route au PS au sein de la Gauche socialiste, chez qui il venait autrefois partager la table et dormir. Loin de ces documentaires tout à la gloire du héros, Adieu Bourbon est un film sur la disparition et la mort en politique. C’est l'histoire d'un crépuscule, celle d'un effondrement : la fin d'un très long parcours et l'histoire d'une trahison. C’est aussi la fin des illusions - celles de la gauche socialiste de gouvernement des années 80/90, des enfants de Mitterrand, qui se déchirent et s’affrontent dans un combat à la vie à la mort. Ce film préfigure la suite, celle que nous vivons aujourd'hui. Entre les deux protagonistes, deux adversaires que tout sépare désormais, ce sont deux méthodes, deux visions, deux routes. Rétrospectivement, ce moment peut être regardé comme celui de la fixation et de la cristallisation de la rupture définitive entre les deux gauches, entre la social-démocratie et la gauche de rupture. Un match plus que jamais d’actualité, qui va se poursuivre à l’avenir. Journaliste : Olivier-Jourdan Roulot Auteur et réalisateur : Olivier-Jourdan Roulot Images : Steeve Calvo et Olivier-Jourdan Roulot Montage : Steeve Calvo Musiques : Patrice Poulain / Chin na na poun (musiques additionnelles) Production : On Stage / Thierry Mercadal Moyens techniques : On Stage et Demain ! Février 2018

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Blast, le souffle de l’info