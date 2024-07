Menace fasciste : ils ne lâcheront rien, nous non plus

Il y a quatre jours à peine, nous avons frolé le pire, nous avons failli définitivement passer d'un régime autoritaire, à un régime totalitaire, et certainement, au fascisme pur et dur. On est passé tout près de la catastrophe. Mais la machine a grippé. La clé de ce retournement, ça a été l’information, puis la mobilisation. Le travail exceptionnel des médias indépendants et d’une partie du service public, qui nous ont informés sur l’état mental des candidats RN dont la plupart n’était même pas en photo sur les affiches, nous ont sauvé la mise. Dans ce contexte, Blast a fait TOUT son possible pour être ce contre-pouvoir médiatique au bruit ambiant et pour faire face à la machine médiatique réactionnaire. On compte sur vous, et vous pourrez compter sur nous pour ne rien lâcher, jamais, même quand la situation semble perdue et désespérée. Car, la France est loin d’être tirée d’affaire et partout les médias qui n’ont pas tous viré leur cuti après les résultats de dimanche, nous expliquent que la victoire du RN ne serait que différée. Ils ne lâcheront rien. Nous non plus.

