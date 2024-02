Netanyahu : portrait d'un criminel de guerre (Partie 1 & 2)

À lui seul et depuis plus de 15 ans, Benjamin Netanyahu incarne l'extrême droitisation d'une société israélienne de plus en plus sclérosée. À travers un portrait inédit dont on diffuse ici la deuxième partie en plus de la première sortie quelques semaines plus tôt, Blast vous propose de découvrir qui est l'homme qui règne sur l’État hébreu. De son enfance aux États-Unis, élevé par un père admirateur de Mussolini, à l'offensive destructrice lancée sur Gaza en passant par les accords d'Oslo, les idées de Netanyahu sont petit à petit devenues majoritaires dans le pays. Mensonges historiques, apartheid, crimes de guerre et accusations de génocide à l'encontre des Palestiniens.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste