Pères de famille : L'arnaque derrière les beaux discours

Si l’on en croit certains médias, les hommes d’aujourd’hui, et particulièrement les pères, seraient devenus de grands féministes. Fini le père absent, cantonné au rôle de figure autoritaire qui ne se manifeste que pour gronder les enfants. Désormais, le "nouveau père" serait investi, impliqué, moderne. On le voit donner le biberon, déposer les enfants à la crèche, assister aux réunions parents-profs. Sur les réseaux sociaux et dans les médias, on célèbre ces pères visibles, présents, qui semblent enfin partager les responsabilités parentales. Une révolution ? Pas si sûr. Derrière cette image flatteuse se cache une réalité bien moins reluisante. Les journalistes Guillaume Daudin et Stéphane Jourdain ont mené l’enquête sur ces nouveaux pères en France, et leur constat est sans appel : le mythe du père égalitaire est une arnaque, un récit qui empêche de voir les inégalités toujours bien présentes. En 1986, les femmes assumaient 80 % des « activités parentales » liées aux enfants. Vingt-cinq ans plus tard, ce chiffre n’a baissé que de 9 points, atteignant encore 71 %. En 2023, sur Doctolib, 85 % des rendez-vous médicaux pour les enfants sont toujours pris par les mères. La proportion d’hommes prenant leur congé paternité stagne depuis une décennie, et les tâches domestiques continuent d’incomber majoritairement aux femmes. Les progrès existent, mais ils sont lents, trop lents. Les chiffres sont là pour rappeler une évidence : si l’implication des pères a légèrement évolué, nous sommes encore loin de l’égalité. Et cette illusion d’un partage équitable des responsabilités masque les efforts considérables que les femmes continuent de fournir, tant dans la sphère privée que professionnelle. Alors, plutôt que de célébrer à l’infini les hommes qui accomplissent ce qui devrait être normal, il est urgent de poser les bonnes questions. Qu’est-ce qui a vraiment changé depuis les années 80 ? Quels modèles avons-nous à suivre dans les pays où l’égalité progresse réellement ? Et surtout, que peuvent faire les hommes qui regardent cette vidéo pour, à leur échelle, contribuer à une société plus juste, où la parentalité et les tâches domestiques ne reposent plus sur les épaules des femmes seules ? Pour comprendre comment le mythe du nouveau père peut être déconstruit pour que l’égalité devienne enfin une réalité, Salomé Saqué reçoit Guillaume Daudin et Stéphane Jourdain dans cette nouvelle émission pour Blast.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon