Policiers et journalistes corrompus, agents doubles : comment la Russie nous infiltre

Après le succès improbable de sa « Mafia d’État », record d’audience sur Blast en décembre 2021 avec plus de 2,7 millions de vues, Vincent Jauvert nous revient avec un livre plus mince mais tout aussi édifiant sur une autre mafia : celle des espions russes, plus précisément tchèques. En l’occurrence, une dizaine d’agent de la StB (sureté d’Etat tchèque) ont occupé les bureaux de l’ambassade de Tchécoslovaquie à Paris pendant une trentaine d’années jusqu’à l’arrivée de Vaclav Havel au pouvoir en 1989. Trente années pendant lesquelles, ils ont servi de bras armés et d’oreilles informées au grand frère russe. Vincent Jauvert, jeune retraité de l’Obs, a eu la bonne idée d’aller fouiller les archives rendues récemment publiques de la cellule française des services secrets tchèques. Le résultat est instructif et plusieurs journalistes et éditorialistes ayant trusté les journaux et les plateaux télé dans ces années-là se retrouvent rattrapés par la patrouille Jauvert. De Gérard Carreyrou à Paul Marie de la Gorce, en passant par un ex rédacteur en chef du Canard Enchaîné ou un couple de policiers prêts à vendre leur pays contre quelques roubles, le livre et la conversation fourmillent d’anecdotes et d’histoires singulières qui nous font revisiter le passé récent en nous inquiétant pour le présent et l’avenir. Comment ferrer un reporter de Libé ou une speakerine de TF1 ? Facile quand on est tchèque et un peu dégourdi. De la course à l’armement à la dissuasion nucléaire en passant par la diplomatie française ou les coulisses de l’Otan, les agents dormants, les flics corrompus ou les journalistes en vue à la solde de Moscou, nous guettent et nous infiltrent…

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste