Pour sauver la démocratie : en finir avec l'empire médiatique de Bolloré (et des autres)

Audition de Bolloré, ARCOM, décision du Conseil d'État, on en parle dans ce focus avec Jean-Baptiste Rivoire, journaliste ex-Canal+, fondateur de Off Investigation, et Arié Alimi, avocat au barreau de Paris et membre du collectif Stop Bolloré.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Diane Lataste