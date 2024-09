Raymond : il voulait mourir vivant

Denis Robert est allé à la rencontre de Raymond Millot, un homme qui a décidé de mettre fin à ses jours. Il est aussi un des premiers contributeurs de Blast. Avec sa femme Rolande, ils font partie des premiers bâtisseurs de projets d’éducation alternatifs en France. Depuis un an, elle a dû être internée dans un EHPAD à cause d’une maladie dégénérative. Depuis, Raymond a décidé d’exécuter la promesse qu’il avait toujours faite à son entourage : quand il le sentirait plus, il faudrait le laisser partir. Bien entendu, nous n'encourageons pas dans cette vidéo au suicide assisté qui reste un délit puni par la loi. Nous voulions surtout ici rendre un hommage à notre ami Raymond Millot. Dans un strict souci de vérité vis à vis de nos abonnés, il était impossible à rendre sans faire référence aux causes de sa disparition. Repose en paix Raymond.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret