Fake News Factory #2 : Robert Kennedy Jr ou la revanche des antivax

La victoire de Donald Trump en novembre dernier et plus encore la nomination de Robert Kennedy Jr (RFK Jr) au poste de Secrétaire à la santé ont galvanisé les opposants aux mesures sanitaires. Certains y voient une revanche sur les vexations supposées subies durant la pandémie et se prennent à espérer que les « covidistes » soient trainés en justice - et pourquoi pas condamnés pour crimes contre l’humanité. Membre du Parti démocrate durant des décennies, le neveu de John Fitzgerald Kennedy (JFK) a peu à peu cédé aux sirènes du complotisme. S’il se défend aujourd’hui d’être antivaccin et aspire à « rendre à l’Amérique sa santé », RFK Jr a bel et bien permis à la défiance vaccinale de gagner du terrain. Avec parfois des conséquences dramatiques à la clé.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon