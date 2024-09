Réchauffement climatique : pourquoi c'est bien pire que prévu

Le mois de juin a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde, la Terre a battu son record de température deux fois en deux jours le 21 puis le 22 juillet. Pourtant, ces records ont beaucoup moins intéressé que ceux des Jeux Olympiques qui se tenaient au même moment… Évidemment que les records sportifs sont beaux, vibrants, mais ils ne doivent pas nous faire oublier tous ceux que bat notre planète. La Terre menace de devenir inhabitable, elle commence déjà à l’être dans de nombreuses régions. La réalité, la voici : Les vagues de chaleur et canicules, pour beaucoup inédites, se sont enchainées partout dans le monde : aux Etats unis où 140 millions de personnes ont été confrontées à la des chaleurs extrêmes, mais aussi en Europe, au Maroc, au Mexique, au Moyen-Orient, en Chine… Et ces chaleurs ont provoqué des centaines voire des milliers de morts, tant elles sont difficiles à compter… La forêt Amazonienne brûle plus rapidement que jamais, le Brésil est frappé par des incendies inédits si bien que l’état d’urgence a été décrété dans 45 villes. La Méditerranée a subi une nouvelle canicule marine avec une température de surface de plus de 30°C par endroits. L’Antarctique vit une vague de chaleur historique avec des températures de 30°C au-dessus de la normale si bien que les scientifiques s'inquiètent d’un point de bascule qui pourrait être provoqué par une fonte incontrôlée des calottes glaciaires. Et tout ceci sans parler des événements climatiques extrêmes et inondations… Oui c’est fou ce qu’il se passe, c’est fou mais il faut le savoir, le comprendre pour avancer et se battre pour la vie tout simplement. Alors que s’est-il passé ces derniers mois sur le front climatique ? Qu’est-ce que cela implique pour nos vies, l’avenir ? Que faire de notre colère et de nos sentiments d’impuissances ? Réponses dans cette chronique écologie de Paloma Moritz.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret