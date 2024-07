RN au pouvoir : à quoi ressembleraient vos vie ?

C’est une première dans l’histoire de France. Après le premier tour des législatives, l’extrême droite pourrait arriver au pouvoir par les urnes le 7 juillet 2024. Le Rassemblement national a de grandes chances d’obtenir une majorité relative ou absolue à l’assemblée nationale. Et le risque n’est pas celui d’une alternance mais celui d’une véritable bascule. Comme le souligne le sociologue, Ugo Palheta : “l’extrême droite a réussi à politiser les peurs qui traversent notre société”. Et elle en arrive même à ne plus faire si peur et à dangereusement inverser les choses. Pourtant, cette arrivée au pouvoir, si elle survient, va complètement bouleverser nos vies, et il est tout à fait possible d’en évaluer les conséquences. À quoi va ressembler notre quotidien sur le court et moyen terme en cas de victoire du RN ? Qu’est ce qui va changer, concrètement, dans nos institutions, la presse, le pouvoir d'achat, la police, la démocratie ? Dans cette émission, nous allons vous parler avec des faits, des références, des analyses politiques et des comparatifs avec les autres pays européens qui ont basculé pour essayer de comprendre ce qui nous attend, peut-être, à partir de dimanche. Et ce renversement de nos valeurs a en réalité déjà commencé depuis la victoire du RN aux européennes et la dissolution. Il laisse beaucoup de citoyens et citoyennes dans un désarroi total. Une assemblée aux couleurs du Rassemblement national, ça ressemble à quoi ? Réponse dans cette émission spéciale de Paloma Moritz et Salomé Saqué pour Blast.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste