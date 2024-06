Tirs sur le premier ministre : la Slovaquie au bord de la ruptureI

"En ce moment, il ne fait pas bon être un dirigeant politique. Déjà, on a le président iranien qui nous a fait une Olivier Dassault. Le 7 mai, on apprenait que le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait été la cible d'un projet d'assassinat. Et, et c'est le sujet d'aujourd'hui, le président slovaque Robert Fico a été victime d'une tentative d'assassinat. C'était le 15 mai dernier. Il a pris cinq balles quand même et il n'est pas mort. Aux dernières nouvelles, il est même hors de danger. Mais qui est ce Robert Fico ? Pourquoi lui a-t-on tiré dessus ? Quelle est la situation politique en Slovaquie ? Quid de l'avenir de l'Europe ?" Éléments de réponse dans ce nouvel épisode de CDDM, par Ostpolitik.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste