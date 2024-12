« Un drame écrit d'avance » : Mayotte face au désastre du cyclone Chido

Un bilan humain encore inconnu, des milliers d'habitations détruites et des infrastructures durablement touchées : ce samedi 14 décembre 2024, le passage du cyclone Chido a dévasté l'île de Mayotte. Rémi Carayol, journaliste indépendant et auteur de "Mayotte, département colonie", pointe du doigt les responsabilités de l'État dans l'impréparation du territoire. Département français depuis 2011, cette île, partie de l'archipel des Comores, est en effet le territoire le plus pauvre et le plus inégalitaire de France.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon