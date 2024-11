Victoire de l'extrême droite : L'Allemagne bascule elle aussi

Le 9 octobre dernier sur la chaîne Welt TV, en Allemagne, se tenait un débat entre deux femmes politiques. Le BSW de Sahra Wagenknecht est un parti issu d'une scission de la gauche radicale Die Linke, qui se présente comme anti-woke et qui insiste sur la lutte contre l'immigration. L'AFD d’Alice Weidel est un parti d'extrême droite parmi les plus radicaux d'Europe occidentale et qui monte en puissance outre-Rhin depuis plusieurs années. Comme relevé dans RFI, les deux partis ont beaucoup de points communs. Les deux femmes se retrouvent sur leur rejet des aides de l'Allemagne à l'Ukraine et leur plaidoyer pour des négociations entre Moscou et Kiev. Elles dénoncent toutes deux l'immigration incontrôlée et plaident pour l'expulsion des migrants en situation irrégulière ou bien criminels. Bienvenue dans ce nouvel épisode de CDDM. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de l'Allemagne et de la radicalisation de son monde politique.

