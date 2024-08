Vivre au camping à l’année : la face cachée de la crise du logement

Avec plus de 7 500 campings et plus de 700 000 emplacements, la France est le pays qui possède le premier parc européen de campings – allant jusqu’à concentrer un tiers des capacités européennes en campings –, et le deuxième parc mondial, derrière les États-Unis. Mais ces emplacements ne servent pas qu’aux vacanciers, pour de plus en plus de français, vivre à l’année au camping est devenu un mode de vie. En France, 100 000 personnes vivent aujourd’hui en « habitation de fortune », et plus de 200 000 en habitat mobiles « dans de mauvaises conditions » d’après le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre. Dans ces conditions, le camping est une alternative subie ou choisie, ce qui nous met sur le chemin des États-Unis où plus de 20 millions de personnes résident aujourd’hui dans des mobil-homes, dont plus de la moitié dans des terrains de camping, soit environ 7 % de la population totale. Alors qui sont ces français qui décident ou sont contraints de vivre à l’année dans un mobil home ou une caravane, avec ou sans sanitaires, avec ou sans électricité ? Quelles sont leurs difficultés, pourquoi en sont-ils arrivés là, à quoi ressemble leur mode de vie, quel type de solidarité se développe t-il dans ces lieux aux frontières de la légalité ? Le sociologue Gaspard Lion a réalisé la première grande enquête sur ce type de logement, et ses conclusions vont à rebours des idées reçues. Loin du misérabilisme et des clichés, il nous permet de comprendre l’une des facettes les plus saillantes de la crise du logement, et donne des pistes de solutions, dans cette nouvelle émission pour Blast.

