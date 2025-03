🩏 Balance ton putsch : Hanouna se rĂȘve en Trump français

"On vous rĂ©sume le personnage et la situation : on a lĂ un homme de tĂ©lĂ©vision, Ă©gocentrique et tyrannique, multimillionnaire, passionnĂ© de politique, tentĂ© par la prĂ©sidentielle, vous vous doutez bien que pour lui il y a un modĂšle qui s’impose et qui le fait rĂȘver, c’est celui de Trump." Nouvel Ă©pisode de RhinocĂ©ros, par Usul et Lumi.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon