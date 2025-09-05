Bayrou : le mépris, la nullité et la perversion

Le 8 septembre est presque là. Ce jour-là, Bayrou devrait partir, emportant avec lui son cortège de mimiques patelines et de remarques paternalistes. Depuis presque un an, Bayrou n’a été que mépris, nullité et mensonges. En neuf mois, il a incarné l’identité profonde du macronisme : un ramassis de perdants aigris par une défaite qu’ils se sont toujours refusés à digérer. Pétri par un ressentiment dévorant, Bayrou s’est révélé, en moralisateur pervers, voulant coller à sa bassesse, les aspirations de grandeur du Peuple français. On va voir tout ça dans cet épisode spécial de Dissolution.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon