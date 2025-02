Bayrou, Retailleau, etc. : Les nouveaux visages du racisme d'État

"Submersion migratoire", autrefois des mots utilisés par feu Jean-Marie Le Pen, et prononcés aujourd'hui par le premier ministre François Bayrou. Dans le même temps, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, a adressé une nouvelle circulaire aux préfets pour réduire les possibilités de régularisation des personnes sans-papiers, exilés et immigrés. De nouvelles mesures, répressives et liberticides, qui s'inscrivent dans une histoire longue : celle du racisme d’État. Un concept qui, de Michel Foucault à Pierre Bourdieu, jalonne l'histoire des sciences sociales, et sur lequel le politologue Olivier Le Cour Grandmaison a échafaudé certains de ses travaux.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon