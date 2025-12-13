Blast comme vous ne l'avez jamais vu - dans les coulisses d'un média

Que se passe-t-il vraiment derrière les caméras d’un média indépendant ? Ce film raconte les coulisses de notre travail : les choix éditoriaux, les contraintes économiques, les tensions, les convictions, et les compromis qui accompagnent la fabrication de l’information en dehors des grands groupes. À travers le quotidien d’une rédaction, ce documentaire interroge ce que signifie aujourd’hui faire du journalisme indépendant et libre. Un regard de l’intérieur, sans mise en scène, sur un média qui cherche à informer autrement — avec ses forces et ses fragilités.
Blast, le souffle de l’info