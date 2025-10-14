Blast (et la France) face à la tempête

Plus il y aura de médias comme Blast en capacité de sortir des affaires, de contester les idées fascisantes, les statistiques bidons d'un grand remplacement qui n'existe pas, la propagande patronale et gouvernementale par des faits, par du journalisme, par raconter le réel, plus les gens pourront faire des choix éclairés. S'informer est une nécessité. La situation et les inégalités deviennent intenables. Il va falloir bouger. C'est pourquoi nous avons besoin de vous. Nous devons nous développer, continuer à grandir, à créer des emplois pour mener efficacement cette bataille de l'information et ce combat culturel où l'extrême droite a pris de l'avance grâce à des moyens considérables et à une propagande qui matraque les esprits. Nous devons être ce véritable contre pouvoir. Demain, ce sera pire et ce sera trop tard.
Morgane Sabouret / Margaux Simon