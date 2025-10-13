Négationnisme : les faussaires de l’histoire - Avec Mathieu Burgalassi

De toutes les théories du complot, c’est dans l’après-guerre que se développera l’une des contrefaçons historiques les plus ignobles : le négationnisme. Cette idéologie, qui prétend que le génocide mis en œuvre par l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale n’aurait pas eu lieu, a d’abord été défendue par d’anciens collaborateurs avant d’être popularisée par le Front national, notamment par Jean-Marie Le Pen. Aujourd’hui, elle sévit hélas encore sur les réseaux, défendue par des personnalités d’extrême droite comme Alain Soral ou Dieudonné. Pourtant, les sources historiographiques sont formelles : rien, absolument rien, ne vient étayer cette thèse conspirationniste. Dans cet épisode, Checkpoint cherchera donc à rappeler les principales sources et preuves qui démontrent avec exactitude que les négationnistes ne sont que des faussaires de l’histoire.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon