Budget : le plan machiavélique de Macron pour 2027

Les discussions budgétaires s’annoncent serrées. Le RN et la macronie dévoilent de plus en plus le plan du grand patronat : faire payer les pauvres, les chômeurs et les malades pour continuer à financer leurs aides publiques. Mais derrière tout ça, se cachent les intérêts de Macron, pour qui, cette discussion budgétaire est cruciale : après ça, il aura les mains libres jusqu’aux prochaines présidentielles. Décryptage dans ce nouvel épisode de Dissolution.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret