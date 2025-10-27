"C’est un monde qui s’effondre" : une multinationale américaine brise 164 vies en France

Pour ce deuxième épisode de Casse sociale, Blast a posé ses caméras à Vergèze, là où jaillit la célèbre source Perrier. À une centaine de mètres seulement de cette eau mondialement connue se dresse la verrerie, où, depuis plus d’un demi-siècle, est soufflée la mythique bouteille verte. Depuis 2011, le site appartient au géant mondial du verre Owens-Illinois, qui possède également neuf autres usines en France. Mais en avril dernier, le couperet est tombé pour les 164 salariés de Vergèze : Owens-Illinois a annoncé la fermeture du site. Dans ce nouvel épisode, découvrez l’histoire et les témoignages de ceux qui subissent, une fois encore, les ravages de la Casse sociale.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon