Pollution : les damnés d'ArcelorMittal

Depuis un an, 500 salariés et sous-traitants de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) tentent de faire reconnaître le préjudice d'anxiété qu'ils subissent en travaillant pour un industriel, ArcelorMittal, dont les négligences ont été moultes fois épinglées. Le dernier rapport de l’inspection du travail, consulté par Blast, continue de documenter les manquements de l’entreprise en matière de protection des salariés. En parallèle, ses résultats financiers ont explosé… Une situation suivie de près par les députés de gauche qui ont voté, dans la nuit du 27 au 28 novembre, une proposition de loi pour nationaliser l'entreprise.
