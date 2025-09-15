Chantage à la dette publique : mensonges politiques, naufrage médiatique

La dette publique est revenue, ces derniers jours, saturer l’espace public. François Bayrou, déjà en 2007, en avait fait son argument de campagne principal : il faut réduire la dette coûte que coûte. Un logiciel lancinant, repris par Emmanuel Macron et tant d’autres avant lui, et qui s’accompagne toujours d’une baisse des impôts aux plus fortunés. Ainsi d’un serpent qui ne cesse de se mordre la queue : réduire les recettes encore et encore tout en déplorant que la dette ne cesse d’augmenter. Mais c’est quoi la dette au juste ? Comment ça fonctionne ? À qui profite-t-elle ? Et surtout, comment dépasser le chantage médiatique et politique qui la prend comme prétexte ? Réponses avec le sociologue Benjamin Lemoine.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon