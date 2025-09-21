Collaboration : révélations sur les liens entre le patronat et l’extrême droite

Les nazis auraient-ils pu arriver au pouvoir sans l’aide du patronat ? C’est la question que se pose le nouveau livre de Laurent Mauduit, qui commence ainsi : “L’histoire nous a appris le rôle souvent décisif joué par les patrons dans l’accession de l’extrême droite au pouvoir. Ce fut le cas en Allemagne en 1933, où les grands groupes financiers et industriels ont soutenu Hitler avant de profiter des avantages criminels que celui-ci leur a offerts en retour ; ce fut aussi le cas, dans une moindre mesure, en France, où de nombreux chefs d’entreprise connus ont financé les ligues d’extrême droite avant, le plus souvent, de collaborer avec l’occupant et de soutenir le régime de Vichy. Bref, l’extrême droite ne parvient jamais au pouvoir sans que les milieux d’affaires y consentent, d’une manière ou d’une autre.”
