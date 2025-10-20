Comment gagner la bataille culturelle

Dans un contexte de montée internationale du fascisme, d'offensive des idées ultra conservatrices et anti démocratiques, l’autrice Blanche Sabbah défend la nécessité de mener une bataille artistique, et une bataille des idées, sur tous les plans, pour pouvoir empêcher cette montée de l’obscurantisme. L’extrême droite dispose de récits, de symboles, de tout un univers de plus en plus puissant, sur tous les canaux possibles. Mais comment faire pour proposer d’autres imaginaires ? Est-ce qu’on lutte efficacement avec du cinéma, de la musique, de la peinture, de la littérature ? Est ce que c’est ça, la bataille culturelle, ou est ce plus large ? Réponses dans ce nouvel entretien au micro de Salomé Saqué, pour Blast.
