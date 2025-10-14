Darmanin : une affaire sous haute surveillance

Accusé de viol mais épargné par la justice française, le cas du garde des Sceaux du gouvernement Lecornu est à l’étude - Blast le révèle - sur le bureau des juges européens à Strasbourg. En 2024, la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi de la plaignante Sophie Patterson. Affaire classée et grand ouf de soulagement à l’époque pour Gérald Darmanin, ses avocats, ses soutiens et le pouvoir. Le dossier désormais devant la Cour européenne des droits de l’homme, la cellule investigation de Blast le réouvre pour dévoiler les éléments d'une requête en forme de réquisitoire glaçant et les risques qui pèsent sur la France. Le pays des droits de l’Homme se retrouve menacé d’être condamné pour avoir nié les droits procéduraux de la victime et avoir protégé un homme puissant - un ministre de la République mis en cause dans une affaire de viol. Nous avons replongé dans les secrets du dossier, repris l’instruction dès le début et mené l’enquête sur la façon dont cette procédure chaotique, étalée sur 7 ans - entre classements, non-lieux et relances -, a conclu à la relaxe du suspect. Nous avons fait plusieurs découvertes sur une affaire sous très haute surveillance.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon