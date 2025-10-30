Le 26 octobre, l’hebdomadaire La Tribune dimanche, qui appartient au milliardaire Rodolphe Saadé et qui est une espèce de baromètre dominical des humeurs du commentariat dominant, a publié un article cosigné par son directeur Bruno Jeudy et consacré, c’était son titre, au « combat de Macron pour le débat ». Ce bouleversant papier célébrait l’admirable engagement du chef de l’État français dans la « lutte contre le dérèglement démocratique » - et bien sûr : quelques minuscules détails ont totalement échappé à ses deux auteurs. Voici l’un de ces faits : en 2023 Macron, qui se pose donc aujourd’hui en champion du « débat », a interdit à grands coups d’article 49.3 le moindre débat parlementaire sur sa réforme des retraite et a lancé ses polices contre les manifestations qui dénonçaient ce passage en force. Mais il est vrai aussi que s’il fallait respecter la réalité des faits, le métier de journaliste dominant perdrait sans doute beaucoup de son charme.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon