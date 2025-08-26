Faire la fête pour résister

À quoi ça sert de faire la fête ? Est-ce qu’on peut trop faire la fête ? Ou au contraire, est-ce que l’on vit dans un monde où on ne le fait pas assez ? Ces questions sont peu posées dans des émissions journalistiques car on se demande bien plus souvent quels sont les dégâts provoqués par ces événements, on en traite surtout les aspects négatifs. Pourtant, la fête est un immense sujet de société, et c’est une thématique éminemment politique qui mérite que l’on s’interroge et que l’on s’informe à son propos.Pourquoi la fête fait-elle si peur ? Est-elle un moment suspendu, libérateur, hors du monde, ou au contraire un miroir grossissant des inégalités et des hiérarchies qui structurent déjà nos vies ? Plus intimement : pourquoi avons-nous besoin de faire la fête ? Enfin : comment faire la fête autrement, voire même, comment la fête peut-elle devenir un outil politique de premier plan au service d’une lutte précise ? Pour répondre à toutes ces questions, Salomé Saqué accueille sur le plateau de Blast un spécialiste de ces espaces, l’écrivain et maître de conférence associé à l’université Paris 1 Arnaud Idelon.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon