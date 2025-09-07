« Fake News : un danger pour nos démocraties » ? Avec Mathieu Burgalassi

aire croire à la mort d’un youtubeur, fausser le cours de la Bourse ou provoquer une attaque contre le Parlement… Aujourd’hui, les fake news sont partout et leurs conséquences souvent dramatiques. Pourtant, si tout le monde en parle, personne ne les définit jamais vraiment. Alors, c’est quoi une fake news ? C’est la question à laquelle répond ce premier épisode de Checkpoint, la nouvelle série de Blast qui débunk le pire des fausses informations. Une série qui a pu être réalisée avec le soutien du CNC Talent.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon