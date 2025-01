Fascisme : « Les remparts qui nous protégeaient se sont effondrés »

« Au printemps 2022, en achevant la rédaction de Traduire Hitler, je sentais monter dans les déclarations politiques des odeurs pestilentielles venant d’un passé somme toute relativement récent : « Nous assistons à la remontée des égouts de l’histoire. Et nous nous y accoutumons. » Je n’aurais pourtant pas pensé à l’époque que cette marée brune monterait aussi vite et avec une telle abondance, qu’elle serait d’une telle violence et qu’elle parviendrait, en quelques années, à balayer une partie considérable des tabous qui pesaient notamment sur l’Europe et les États- Unis depuis 1945. Deux années plus tard, le racisme s’étale en toute impunité, la haine et la violence se déchaînent sur les réseaux dits « sociaux », l’irrationnel sur lequel ils se fondent envahit jusqu’aux disciplines scientifiques. » Ainsi commence « Coulée Brune » (Editions Héloise d’Ormesson), le dernier ouvrage d’Olivier Mannoni, le formidable traducteur franco-allemand auteur de la monumentale traduction de « Mein Kampf ». Son métier et son obsession du mot juste en font un des meilleurs spécialistes de la montée du fascisme en Allemagne dans les années 30, mais aussi maintenant en France en 2025. « le langage se dégrade, les mots se perdent et ça disloque le discours du pouvoir » explique Mannoni à Denis Robert dans cet entretien qui, à travers les perversions du langage et le salut nazi d’Elon Musk, tentent de décrypter ce qui pourrait advenir à nos sociétés européennes. Et en France. Le bruit des bottes, les manteaux noirs, le rejet de ceux qui ne pensent pas pareil. Une heure d’échanges entre Paris, Washington et Berlin, qui nous éclaire et nous alerte…

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon